СМИ: Судья обновленного Верховного Суда Мищенко ходит в АП

Судья обновленного Верховного суда Иван Мищенко посетил Администрацию президента Украины через две недели после своего назначения.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты сняли, как 29 ноября около семи часов вечера судья зашел в здание АП.

Отмечается, что Мищенко, будучи еще кандидатом на должность судьи в Верховном суде, среди лиц, которые могут его рекомендовать на эту должность, отметил нынешнего члена Высшего совета правосудия (в то время юстиции) Вадима Беляневича и заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

"При этом в кодексе судейской этики указано, что судья должен избегать взаимоотношений, которые могут повлиять на независимость и беспристрастность судьи. А нарушение требований Кодекса рассматривает, в частности, Высший совет правосудия ", - говорится в публикации.

В программе добавляют, что Мищенко возле АП отказался комментировать цель своего визита, но позже в суде он рассказал журналистам, что посещал секретаря по вопросам судебной реформы Константина Красовского.

По его словам, он не нарушал кодекса судейской этики.

"Я считаю, что не нарушал, поскольку это профессиональные контакты, которые касаются профессиональной деятельности и судебной реформы. Я общаюсь с людьми, которые работают в Совете судебной реформы", сказал судья.

При этом журналисты выяснили, что Мищенко не является членом Совета по вопросам судебной реформы при президенте Украины.

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская в комментарии программе отметила, что судьи вновь органа не должны иметь никаких дел на Банковой.

"Конечно, все имеют понимание того, чтобы не иметь никаких дел в Администрации президента, а, во-вторых, не производить такое впечатление, будто у нас там есть дела", - сказала она.

Авторы программы добавляют, что проведя несколько месяцев у АП, съемочная группа программы зафиксировала, что на Банковую кроме судьи, приходят народные депутаты, фигуранты расследований НАБУ, бизнесмены и руководители силовых ведомств.

При этом в АП журналистам отказались рассказывать цель их визита, указав, что это секретная информация.

Как известно, 27 июля Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинг 320 кандидатов на должности судей Верховного Суда – 120 человек стали победителями конкурса.

Общественные активисты заявляли, что 30 из 120 победителей конкурса в Верховный Суд - недобросовестны, а это аж 25%.

5 сентября Высший совет правосудия отказался вносить представление президенту о назначении нескольких судей: Александра Билыка, Виктора Кицюка и Станислава Ноздрякова.

25 сентября член Общественного совета добропорядочности при Высшей квалификационной комиссии судей адвокат Роман Маселко написал, что Высший совет правосудия почти завершил проверку судей – но уволил всего 10% "судей Майдана".

На следующий день в ВСП пообещали учесть выводы Общественного совета добропорядочности.