Депутаты снова кнопкодавили в Раде
Депутаты из группы "Воля народа" голосовали за своих коллег во время голосования за изменения в Бюджетный кодекс в Верховной Раде 7 декабря.
Видеодоказательство этого общественное движение "Честно" выложило в Twitter.
На видео видно, что как минимум четверо нардепов "кнопкодавили" во время голосования.
Депутати від @volyanarodu кнопкодавлять у @verkhovna_rada за зміни до Бюджетного кодексу 🤬👎 pic.twitter.com/ydfZFafkfs— ЧЕСНО (@chesno_movement) December 8, 2017
Таким образом, законопроект набрал 265 голосов.
Прийнято #ЗП7116 Про зміни до Бюджетного кодексу" (деталі👉https://t.co/MpFnNGEMnD).— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 7, 2017
Також народні депутати 246 голосами підтримали пропозицію про продовження вечірнього засідання до завершення розгляду питань #Держбюджету pic.twitter.com/yPIJToQSPa
Как известно, народных депутатов давно призывают прекратить позорную практику не единоличного голосования.