Депутаты снова кнопкодавили в Раде

Депутаты из группы "Воля народа" голосовали за своих коллег во время голосования за изменения в Бюджетный кодекс в Верховной Раде 7 декабря.



Видеодоказательство этого общественное движение "Честно" выложило в Twitter.



На видео видно, что как минимум четверо нардепов "кнопкодавили" во время голосования.

Таким образом, законопроект набрал 265 голосов.

Прийнято #ЗП7116 Про зміни до Бюджетного кодексу" (деталі👉https://t.co/MpFnNGEMnD).

Також народні депутати 246 голосами підтримали пропозицію про продовження вечірнього засідання до завершення розгляду питань #Держбюджету pic.twitter.com/yPIJToQSPa — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 7, 2017

Как известно, народных депутатов давно призывают прекратить позорную практику не единоличного голосования.