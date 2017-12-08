Порошенко: Никто не говорил, что я вмешиваюсь в работу антикоррупционных органов

Президент Петр Порошенко заявляет, что ни разу не вмешивался в работу антикоррупционных органов в Украине.

Об этом он заявил во время брифинга в Литве.



"Мне приятно констатировать, что больше двух с половиной года деятельности антикоррупционных органов, все, в том числе руководство этих органов, утверждает, что ни разу не было вмешательства в деятельность этих органов со стороны президента", - сказал он.



"Это является ярким свидетельством и подтверждением независимости их работы", - добавил Порошенко.



Он также сказал, что "никаких опасностей относительно политического вмешательства в деятельность антикоррупционных институтов я не допущу".



Как известно, руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.

Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась – Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку. Позже Саламатина даже обнародовала переписку с, как она утверждает, "куратором" АП.



Соломатина написала заявление об увольнении. В НАПК настаивают, что Соломатина уже не является сотрудницей агентства, она это отрицает.



В АП отрицали информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.



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Также НАПК подало иск на Соломатину в Шевченковский райсуд Киева за обвинение, но суд его вернул.