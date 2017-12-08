Журналисты зафиксировали как в АП ходят Мартыненко и Розенблат

Бывший депутат от "Народного фронта" Николай Мартыненко и внефракционный депутат Борислав Розенблат, которые являются фигурантами расследования НАБУ, посещают Администрацию президента.

Об этом сообщает программа расследований "Схемы".

Журналисты программы зафиксировали, что 1 декабря в сопровождении охранника на Банковую пришел экс-нардеп Мартыненко, которого НАБУ подозревает в растрате средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Отмечается, что он отказался общаться с журналистами у офиса президента.

Также сообщается, что через три дня после посещения АП, у Мартыненко был суд, где адвокат отстоял возвращение ему документов для выезда за границу.

Кроме того, в расследовании сообщается, что 10 ноября возле АП был замечен подозреваемый в так называемом "янтарном деле" нардеп Борислав Розенблат.

В комментарии журналистам он подтвердил, что пришел на Банковую, чтобы отстоять "свои конституционные права".

"Узнаю, как там мое заявление о защите моих конституционных прав. Против меня совершили преступление работники НАБУ, я об этом заявлял с трибуны Верховной Рады Украины. Я писал заявление на имя президента. Прошу защиты своих конституционных прав. Он, как гарант конституции, должен защитить", - сказал Розенблат.

Авторы программы отмечают, что обратились в АП с просьбой прокомментировать цель визита Мартыненко и Розенблата, но им было отказано, так как эта "информация с ограниченным доступом".

Также журналисты добавили, что за несколько месяцев у Администрации президента, съемочная группа программы зафиксировала, что в офис Порошенко приходят народные депутаты, фигуранты расследований НАБУ, вновь назначенный судья Верховного суда, бизнесмены и руководители силовых ведомств.

Ранее сообщалось, что деятельность НАПК курирует человек из Администрации президента.

Как известно, Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местную власть о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

Следователи имеют аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы по налогообложению добычи янтаря и освобождению от налогов лиц, ввозящих в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и депутат от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по кличке "Катерина".

19 июля правоохранители надели на Розенблата электронный браслет слежения.

24 июля нардеп заявил, что его семья внесла за него залог в размере 7 миллионов гривен.

Относительно Мартыненко, то 20 апреля 2017 года экс-депутату от Народного фронта Николаю Мартыненко вручили сообщение о подозрении.

САП просила суд установить залог в размере 300 млн гривен, однако 17 народных депутатов и министров взяли его на поруки. В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Мартыненко задержали в рамках расследования по факту хищения средств ГП ВостГОК при закупке уранового концентрата.

По данным САП, с 2013-го по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 млн долларов убытка.

Народный фронт распространил видео с заявлением экс-нардепа, где тот обвиняет НАБУ в "фальсификации дела".

Позже суд арестовал часть имущества Мартыненко.

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