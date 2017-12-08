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Порошенко в Вильнюсе похвастался, какой он исключительный

Пятница, 8 декабря 2017, 12:45

Президент Петр Порошенко заявляет, что его команда выполняет все взятые на себя перед международными партнерами обязательства.

О последних достижениях он говорил на украинско-литовском экономическом форуме в Вильнюсе.

"Я инициировал – исходя, кстати, из опыта балтийских стран – замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал. И это должно работать уже с 1 января 2019 года, если парламент эти мои инициативы поддержит", – сказал Порошенко.

"Это означает, что каждая копейка, гривна, евро, которые вы инвестируете, – свободна от налогов. Мы решительно работаем над тем, каким образом заместить потери государственного бюджета, но считаем, что это – яркий символ приоритизации задач украинской власти", – добавил он.

По словам президента, сегодня это не только оборона и борьба с коррупцией, но и инвестиционный климат и экономический рост.

"Еще один фактор стабильности – своевременное принятие государственного бюджета. Когда я был в Вильнюсе, сегодня ночью парламент – в том числе и после моего "содействия" – за много лет это впервые, когда 7 декабря парламент принимает бюджет. Обычно, депутаты принимали его "под елку", за несколько минут до Нового года", – заявил Порошенко.

"Сегодня от этого решили отказаться – и бюджет принимают своевременно, как еще один символ стабильности экономической ситуации", – добавил он.

Глава государства напомнил: "Во время саммита Восточного партнерства мы договорились с руководством Еврокомиссии и Евросоюза о продлении программы макрофинансовой помощи как мотивации и стимула Евросоюзом реформ, проводимых в Украине".

"Я первый президент, который сегодня демонстрирует надежность сотрудничества с Международным валютным фондом. Ни разу Украина не принимала и не выполняла условия пяти меморандумов. Это означает, что слово, которое мы даем, обязательно воплощается в жизнь", – заявил Порошенко.

По его словам, "резко возросли" золотовалютные резервы Украины, банковская система стабилизирована – и она будет прибыльной уже во второй половине текущего и в следующем году, уже нулевой уровень безработицы, продолжается детенизация зарплат и тому подобное.

Он отметил, что ранее "от 15% до 30% от каждой гривны НДС надо было отдать как коррупцию", но с 1 декабря этого года введена автоматическая компенсация НДС.

"Есть определенные трудности сейчас с работой системы, поскольку ряд накладных система "выбрасывает", но правительству и парламентскому комитету дана четкая задача отработать в течение двух-трех недель технологию, чтобы наладить работу компьютерной системы", – отметил президент

"15 декабря с моим участием начинает работу новый Верховный Суд Украины", – сказал также Порошенко.

Он заверил, что и другие реформы носят необратимый характер.

Порошенко заверил, что сейчас – наилучшее время для прихода малого и среднего бизнеса Литвы в Украину, для инвестиций.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкореформыМВФ
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