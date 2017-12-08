Князев о задержании Саакашвили: Всему свое время

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что перед тем, как задержать лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили нужно выполнить "ряд юридических процедур".

Об этом он рассказал в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, передает "Интерфакс".

"Основная задача, которую я ставлю сотрудникам Нацполиции - любые действия полицейских должны быть уравновешенными и не должна проливаться кровь граждан", - сказал Князев.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда могут задержать Саакашвили, глава Нацполиции сказал: "Всему свое время".

При этом он отметил, что полиция прилагает максимум усилий, чтобы задержать политика без силовых противостояний.

Ранее сообщалось, что 6 декабря правоохранители попытались штурмовать палаточный городок, но Саакашвили перебрался в гостиницу "Киев".

С 9 утра его ждули на допрос, но он не пришел.

Накануне вечером Генпрокуратура передала главе Национальной полиции постановление об объявлении Саакашвили в розыск, хотя он тогда находился под Верховной Радой.

Утром 5 декабря сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в квартире Саакашвили в центре Киева, лидера партии "Рух новых сил" и экс-президента Грузии задержали, но до СБУ не довезли.

Активисты заблокировали машину СБУ с Саакашвили, а позже и вытащили лидера РНС из авто, разбив окна.

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Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили якобы договаривался с соратником Виктора Януковича Сергеем Курченко о сотрудничестве и финансировании акции протеста. Генпрокурор даже продемонстрировал записи разговоров.