Дело Шуфрича-младшего ушло в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Нестора Шуфрича-младшего, который совершил ДТП на улице Шота Руставели в Киеве в августе.



Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко 8 декабря.



"Прокуратура города Киева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего водителя, который 26 августа текущего года совершил ДТП на ул. Шота Руставели, в результате которого был травмирован пешеход", - говорится в сообщении.



Отмечается, что действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины.



Сейчас обвинительный акт направлен в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

Как известно, 26 августа Нестор Шуфрич-младший наехал на мужчину на Bentley своего товарища – рэп-исполнителя Pabl.A, авария поизошла в Киеве на улице Шота Руставели. Мужчина сильно пострадал.

Прокуратура сообщила о подозрении сыну народного депутата в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие телесные повреждения.

30 августа Шевченковский райсуд Киева применил меру пресечения в отношении Нестора Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца.



Прокуратура Киева обжаловала это решение.

12 сентября Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения в виде поручительства отца подозреваемому совершении ДТП сыну нардепа от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича-младшего.