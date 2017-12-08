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Нардеп спас от ареста человека, который оставил город без тепла – ГПУ

Пятница, 8 декабря 2017, 13:49

Нардеп из группы "Воля народа" Иван Фурсин взял на поруки учредителя ООО "Смилаенергоинвест", подозреваемого в присвоении 38,5 миллионов гривен потребителей тепла.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, 7 декабря Приднепровский районный суд Черкасс отказал в удовлетворении ходатайства следователя, согласованного прокурором, об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога в размере нанесенного ущерба – 38 миллионов 530 тысяч гривен. Вместо этого следственный судья отдал его под личное поручительство Фурсина.

Прокурор в уголовном производстве на указанное судебное решение внес апелляционную жалобу.

По словам Сарган, 5 декабря правоохранители задержали учредителя ООО "Смилаенергоинвест" по подозрению в организации преступной схемы по присвоению средств потребителей. Она подчеркнула, что эти его действия привели к тому, что в Смеле Черкасской области был сорван отопительный сезон из-за отключения части котельных.

"Указанному выше лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение чужого имущества, вверенного лицу, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) УК Украины", - пишет пресс-секретарь.

 

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Украинская правда

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Темы: Черкасская областьВерховная Радасудтеплокоммунэнерго
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