В Киеве на Дарнице сносят рынок, люди перекрыли дорогу

Предприниматели, торгующие на рынке хозяйственных товаров возле Дарницкого вокзала в Киеве, перекрыли движение на улице Бориспольской в ​​связи с демонтажем рынка.

Об этом "Украинской правде" сообщили арендаторы торговых мест на рынке.

Фото УП

"Сегодня пришли и разбомбили рынок. Люди перекрыли движение", - рассказала одна из арендаторов Ольга.

По ее словам, никакого предупреждения о демонтаже не было, а демонтировали под покровом ночи. Сейчас люди пытаются спасти свой товар.

В КП "Киевблагоустройство" сообщили, что демонтаж проводила подрядная организация по их требованию, поскольку рынок незаконный.

"Это плановые работы по демонтажу. У этого рынка нет никаких документов: ни на землю, ни права собственности", - сказал и.о. директора КП "Киевблагоустройство", депутат Киевсовета Андрей Андреев.

Он отрицает, что людей не предупреждали.

"Им выносили уже два предписания. Ни на одно реакции не было, инспектор обращался к администрации этого объекта, также реакции не было. Поэтому сегодня было подписано поручение на демонтаж, и начались демонтажные работы", - пояснил Андреев.

По его словам, сейчас коммунальщики дали возможность арендаторам забрать свои товары.

"Пути назад не будет. Забирайте товары, потому что если начнет работать трактор, то эти товары повредит. Рынок будет полностью демонтирован, это только вопрос времени", - сказал и.о. директора КП "Киевблагоустройство".

Он затруднился спрогнозировать, когда закончится демонтаж, потому что во время "законных действий коммунальщики часто сталкиваются с сопротивлением".

В то же время арендаторы настаивают, что ни о демонтаже, ни о том, что надо забирать товар их никто не предупреждал.

По состоянию на 17.30 движение транспорта остается полностью заблокированным. Как сообщил УП очевидец, люди перекрыли также трамвайные пути. На месте много правоохранителей.

Как сообщил УП первый заместитель директора департамента КП "Киевблагоустройство" - начальник управления контроля за благоустройством Тарас Панчий, по состоянию на этот час на место происшествия для урегулирования конфликта с предпринимателями и арендаторами, которые перекрыли движение, выехал и.о. председателя Дарницкой райгосадминистрации Василий Лозовой.



"Этот вопрос будет решаться", - сказал Панчий.



Он еще раз подчеркнул, что рынок действует незаконно, а арендаторов много раз предупреждали о демонтаже:



"Там даже отрыты уголовные производства о самозахвате земли", - отметил Панчий.