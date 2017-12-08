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Погода на выходные: с запада на Украину идут дожди и снегопады

Пятница, 8 декабря 2017, 17:11

В субботу мокро будет только на западе Украины, а уже в воскресенье дожди с мокрым снегом накроют всю территорию страны.

Об этом сообщает в Facebook Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, 9 декабря в западных областях будет облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег, днем на Закарпатье и в Карпатах сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, на остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром в северных, центральных и южных областях местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем 1-6 выше нуля, на юге страны 6-11 градусов тепла.

В столице в субботу без осадков. Ночью 1-3 мороза, днем 4-6 тепла. Во Львове дождь и мокрый снег. Температура ночью 0-2, днем 3-5 тепла. В Одессе 9 декабря без осадков. Ночью 1-3, днем 8-10 выше нуля. В Днепре в субботу осадков не ожидается. Температура ночью 1-3, днем 5-7 тепла. В Харькове тоже осадков не будет. Ночью около 0, днем 3-5 выше нуля.

Сообщается, что 9-10 декабря в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатья сохранится значительная лавинная опасность, в среднегорье Закарпатской области такая опасность объявляется. Существует угроза оползней снега на дороги.

10 декабря в западных, а днем также и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

 
Погода на 9 декабря
 
Погода на 10 декабря

Украинская правда
Темы: погода
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