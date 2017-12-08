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Боевики 15 раз нарушили перемирие

Пятница, 8 декабря 2017, 17:30

Российско-оккупационные войска ведут огонь по позициям сил АТО, в том числе и из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, которое давно должно было быть отведенным от линии соприкосновения на установленные расстояния.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 8 декабря 2017.

"На Луганском направлении эпицентром нестабильности остается Светлодарская дуга. Здесь враг несколько раз, из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения и БМП вел огонь вблизи Луганского и Майского", - отмечают в штабе.

Неподалеку Майского оккупанты выпустили более полусотни 120-мм мин.

Кроме того, возле Крымского боевики применяли минометы калибра 82-мм и крупнокалиберные пулеметы захватчики, из гранатометов обстреляли защитников Золотого, а из стрелкового оружия - защитников Лобачевого.

"На Донецком направлении горячее всего на Приазовье. Здесь боевики из минометов, гранатометов различных типов и стрелкового оружия вели огонь возле Водяного. Не менее жарко и в районе Авдеевки", - говорится в сообщении.

В частности, украинские позиции вблизи Каменки в полдень обстреливал вражеский снайпер, после чего российские наемники пустили в ход гранатометы и легкое пехотное вооружение.

Из 120-мм минометов противник вел огонь на подступах к Опытному и по южным окраинам Авдеевки.

"В общем, от полуночи, российско-террористические войска уже 15 раз нарушили режим прекращения огня", - рассказали в штабе.

В половине случаев военнослужащие Вооруженных Сил Украины отвечали агрессору из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Темы: ДонбассАТОвойнаРосcия
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