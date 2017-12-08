Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На границе с Польшей образовалась 20-километровая пробка

Пятница, 8 декабря 2017, 20:39
На границе с Польшей образовалась 20-километровая пробка

На украинском-польской границе в Волынской области образовалась 20-километровая очередь из автотранспорта.

Об этом сообщила пресс-секретарь Волынской таможни ГФС Валентина Черныш, передает "УНИАН".

По ее словам, пробка возникла из-за того, что контролирующие органы лишь 1 декабря возобновили выдачу специальных разрешений на международные перевозки по территории соседнего государства.

До этого все грузовики, которые ждали в Ковеле на это разрешение, одновременно его получили и поехали в пункт пропуска "Ягодин".

"По состоянию на сегодня было выдано более 3000 таких разрешений, тогда как за сутки пункт пропуска не может пропустить больше, чем 400. Соответственно сформировалась очередь, которая сейчас насчитывает более 900 автомобилей", - пояснила Черныш.

Она подчеркнула, что Волынская таможня делает все возможное, чтобы обеспечить пропуск наибольшего количества автомобилей, "однако, за смену мы берем не более 215 грузовиков".

"Понадобится не менее 6 дней, чтобы обслужить то количество, которое сейчас стоит в очереди", - сказала Черныш.

Темы: границаПольшаавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
граница
Польша закроет границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет − Моравецкий
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
Вагнеровцев будет ждать смерть: ВСУ надежно укрепили границу с Беларусью - Наев
Последние новости
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 тысяч км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
17:18
Тищенко официально развелся с Барановской и назвал причину
Все новости...
Реклама: