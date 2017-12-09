Шкиряк: Правоохранители не будут разгонять палаточный городок под Радой

Правоохранители не будут совершать каких-либо силовых действий относительно палаточного городка под Верховной Радой.

Об этом написал советник главы МВД Шкиряк в facebook.

"Информация, которая распространяется в сети членами пророссийской секты "РНС" о якобы подготовке штурма - это фейк и откровенная ложь! Их цель дальнейшее сеяние паники и нагнетания истерии в обществе", - заявил он.

Шкиряк обвинил активистов "Руха новых сил" и сторонников Михеила Саакашвили в подстрекательстве к противостоянию с правоохранителями.

"Но мы им ни единого шанса не дадим! Наши подразделения будут действовать исключительно в рамках законов и Конституции, максимально избегая обострений и противостояний. Это четкая базовая позиция министра МВД Арсена Авакова", - написал он.

В то же время советник министра МВД призвал участников массовых акций не прибегать к противоправным действиям и не участвовать в провокациях, которые могут спровоцировать силовое противостояние.

Как известно, вечером 8 декабря правоохранители задержали лидера "Руха новых сил" Саакашвили.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что согласно постановлению, работники Нацполиции обнаружили местонахождение Саакашвили и задержали его. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

В то же время, в ИВС на Аскольдовом переулке, где содержат Саакашвили, силовики усиливают охрану. Сейчас у здания находится около 150 человек