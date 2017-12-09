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Адвокат: Суд по делу Саакашвили может состояться 11 декабря

Суббота, 9 декабря 2017, 05:56

Суд по избранию меры пресечения задержанному экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря.

Об этом сообщил один из адвокатов Саакашвили Павел Богомазов в комментарии Громадському.

"По предварительной информации, скорее всего он (Саакашвили - ред.) на выходных будет находиться в изоляторе временного содержания. И я так думаю, что дело в Печерском суде будет рассматриваться в понедельник. Это то, что мне сказал следователь", - сказал адвокат.

Он отметил, что при задержании Саакашвили было очень много нарушений.

На уточняющий вопрос вопрос о том, что именно в понедельник истечет срок 72 часов, когда политику могут избирать меру пресечения, адвокат сказал:

"Мы можем тогда требовать, чтобы его отпустили, потому что это незаконное содержание. Но мы прекрасно понимаем, что государственные органы это игнорируют".

Как известно, вечером 8 декабря правоохранители задержали лидера "Руха новых сил" Саакашвили.

Он был задержан в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.

Саакашвили находится в изоляторе временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Как уточнила прес-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвилисуд
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