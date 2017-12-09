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Под ИВС, где держат Саакашвили, спокойно

Суббота, 9 декабря 2017, 09:10
Под ИВС, где держат Саакашвили, спокойно

Под изолятором временного содержания в Аскольдовом переулке, где содержат лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили - его сторонники, также дежурит полиция, по состоянию на 9:30 ситуация спокойная.

Проезд от станции метро "Арсенальная" до площади Славы перекрыт машинами патрульной полиции, возле гостиницы "Салют" тоже дежурят около 10 патрульных авто.

 
Проезд от м.Арсельная до площади Славы перекрыт
 
Проезд к итт перекрыт автобусом  
 
Возле отеля "Салют" дежурят около 10 авто патрульной полиции . Все фото - УП

Ранее активистов под ИВС было больше и они пытались блокировать проезд служебного транспорта из переулка барикадами. Однако силовики быстро этому помешали, разблокировав проезд. В настоящее время там стоит несколько бочек, возле которых собравшиеся греются. 

Ночью возле ИВС между сторонниками Сааашвили и силовиками произошли столкновения из-за того, что они хотели установить там палатку.

Как  сообщает Интерфакс-Украина, в палаточном городке под ВР утром в субботу обстановка также спокойная: люди рассредоточены на территории городка. Возле ряда палаток сложены кирпичи, часть из которых разбиты на половинки

Наблюдается незначительное количество правоохранителей.

Как известно, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили задержали вечером 8 декабря в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.

Саакашвили находится в изоляторе временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Как уточнила прес-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

Как сообщил адвокат политика, суд по избранию меры пресечения Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря. В этот день истекают 72 часа, когда в соответсвии с нормами КПК ему могут избрать меру пресечения.

Украинская правда

Темы: СаакашвилиКиев
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