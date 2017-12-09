Под ИВС, где держат Саакашвили, спокойно
Под изолятором временного содержания в Аскольдовом переулке, где содержат лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили - его сторонники, также дежурит полиция, по состоянию на 9:30 ситуация спокойная.
Проезд от станции метро "Арсенальная" до площади Славы перекрыт машинами патрульной полиции, возле гостиницы "Салют" тоже дежурят около 10 патрульных авто.
Ранее активистов под ИВС было больше и они пытались блокировать проезд служебного транспорта из переулка барикадами. Однако силовики быстро этому помешали, разблокировав проезд. В настоящее время там стоит несколько бочек, возле которых собравшиеся греются.
Ночью возле ИВС между сторонниками Сааашвили и силовиками произошли столкновения из-за того, что они хотели установить там палатку.
Как сообщает Интерфакс-Украина, в палаточном городке под ВР утром в субботу обстановка также спокойная: люди рассредоточены на территории городка. Возле ряда палаток сложены кирпичи, часть из которых разбиты на половинки
Наблюдается незначительное количество правоохранителей.
Как известно, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили задержали вечером 8 декабря в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.
Саакашвили находится в изоляторе временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.
Как уточнила прес-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.
В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.
В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.
Как сообщил адвокат политика, суд по избранию меры пресечения Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря. В этот день истекают 72 часа, когда в соответсвии с нормами КПК ему могут избрать меру пресечения.
Украинская правда