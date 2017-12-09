Украинца избрали главой подразделения Венецианской комиссии
Вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии избрали Сергея Головатого, члена "Венецианки" от Украины.
Об этом сообщил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
"Еще одна хорошая новость из Венеции: одного из лучших юристов Украины Сергея Головатого только что избрали вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии. Это международное признание авторитета нашего специалиста", - написал он.
Ще одна добра новина з Венеції: одного з найкращих конституціоналістів України Сергія Головатого щойно обрали віце-президентом підкомісії з верховенства права (aka правовладдя) Венеціанської Комісії. Це визнання авторитету нашого фахівця✌️— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 9, 2017
Как известно, в марте 2017 президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Головатого - основателя Украинской юридической фундации, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины - членом Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия).
Занимал пост главы Минюста с 1995 по 1997 гг., и в 2005-2006 гг.