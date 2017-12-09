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Украинца избрали главой подразделения Венецианской комиссии

Суббота, 9 декабря 2017, 13:36

Вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии избрали Сергея Головатого, члена "Венецианки" от Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. 

"Еще одна хорошая новость из Венеции: одного из лучших юристов Украины Сергея Головатого только что избрали вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии. Это международное признание авторитета нашего специалиста", - написал он.

Как известно, в марте 2017 президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Головатого - основателя Украинской юридической фундации, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины - членом Европейской Комиссии "За демократию через право" (Венецианская Комиссия).

Занимал пост главы Минюста с 1995 по 1997 гг., и в 2005-2006 гг.

Европейская правда

Темы: ЕС
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