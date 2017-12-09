Украинца избрали главой подразделения Венецианской комиссии

Вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии избрали Сергея Головатого, члена "Венецианки" от Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Еще одна хорошая новость из Венеции: одного из лучших юристов Украины Сергея Головатого только что избрали вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии. Это международное признание авторитета нашего специалиста", - написал он.

Ще одна добра новина з Венеції: одного з найкращих конституціоналістів України Сергія Головатого щойно обрали віце-президентом підкомісії з верховенства права (aka правовладдя) Венеціанської Комісії. Це визнання авторитету нашого фахівця✌️ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 9, 2017