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Климкин: Запад считает задержание Саакашвили внутренним делом Украины

Суббота, 9 декабря 2017, 14:38

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Запад считает задержание лидера "Руху новых сил", экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили внутренним делом Украины.

Об этом он сказал журналистам в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

"Это (задержание Саакашвили - ред.) украинское дело: делайте свое дело, но делайте его в рамках правового поля. Всё очень просто. А какой-то такой формальной реакции, необычной, вы не услышите, поскольку они (Европа - ред) понимают, как это должно делаться", - сказал Климкин, комментируя ситуацию вокруг Саакашвили.

"И всегда, когда мы говорим, что у нас европейское общество, европейская страна – это верховенство права. Делайте это в соответствии с правовыми образцами. Все очень просто", - добавил он.

Как известно, президент Петр Порошенко считает, что ситуация вокруг экс-президента Грузии Михеила Саакашвили не стоит международного внимания.

Саакашвили задержали вечером 8 декабря в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.

Он находится в изоляторе временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

Как сообщил адвокат политика, суд по избранию меры пресечения Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря. В этот день истекают 72 часа, когда в соответсвии с нормами КПК ему могут избрать меру пресечения.

Кроме того, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала президента Петра Порошенко немедленно освободить Михеила Саакашвили.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлимкинСаакашвилиЕвропа
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