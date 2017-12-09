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АТО: Боевики вели огонь из 120-мм минометов

Суббота, 9 декабря 2017, 17:46

В субботу незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня, применяя тяжелое вооружение.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00 субботы.

"На Луганском направлении Светлодарска дуга продолжает оставаться эпицентром напряженности. Здесь враг из 120-мм минометов и пехотного вооружения вел огонь по позициям украинских защитников у Луганского", - говорится в сообщении.

Также в районе Майского, Лозового и Светлодарска боевики применили гранатометы и стрелковое оружие, вблизи Троицкого - БМП, а у Новоалександровки - пулеметы.

"На Донецком направлении противник обстреливал защитников Авдеевки, Каменки и Широкино из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия. По нашим укреплениям вблизи шахты Бутовка захватчики били из минометов калибра 82-мм и легкого пехотного вооружения, а из стрелкового оружия - нарушали перемирие в пригороде Марьинки", - отмечают в штабе.

Всего с полуночи субботы незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные силы Украины вели огонь в ответ более чем в половине случаев из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщалось, в зоне проведения АТО за прошедшие сутки произошло 28 обстрелов со стороны боевиков, в результате боевых действий погибли 4 украинских военных, еще двое получили ранения и боевые травмы.

Темы: АТОВооруженные силы
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