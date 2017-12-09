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На Закарпатье из-за ливня подтопило 8 домохозяйств - ДСНС

Суббота, 9 декабря 2017, 18:33

В Закарпатской области и Ужгороде из-за сильных дождей поднялись грунтовые воды, что привело к затоплению 8 домохозяйств.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате интенсивных осадков в виде дождя (30 мм) и резкого поднятия уровня грунтовых вод, ручьев, захламленности сточных канав и дренажных систем произошло подтопление 8 дворов в Ужгородском районе и городе Ужгород", - говорится в сообщении.

По состоянию на 18:00 спасатели откачали из подвалов и дворов 527 кубометров воды.

"Работы продолжаются. От Управления ДСНС привлечено 8 единиц техники и 27 спасателей. Погибших и травмированных нет", - добавили в службе.

 

Как сообщалось, движение по трассе Киев-Чоп на территории Закарпатской области ограничили с 16:00 9 декабря в связи с ухудшением погодных условий.

Украинская правда

Темы: ЗакарпатьеГСЧСстихийное бедствие
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