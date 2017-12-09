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Парубий: Никаких изменений в "языковую" статью вносить не будут

Суббота, 9 декабря 2017, 18:46
Парубий: Никаких изменений в языковую статью вносить не будут

Никаких изменений в статью 7 закона об образовании - "Язык образования" вносить не будут.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на конференции ко Дню местного самоуправления на Львовщине.

По словам Парубия, положения статьи стали предметом дискуссии не только в Украине, но и в международном обществе.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с представителями Венецианской комиссии "и было согласовано, что статья 7 закона "Об образовании" меняться не будет, а останется в принятой редакции".

Как известно, 8 декабря Венецианская комиссия приняла решение относительно положений нового Закона Украины "Об образовании" относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках.

Комиссия в своем заключении отметила, что Украине стоит внести изменения в "языковую статью" закона "Об образовании", пересмотрев запрет преподавания на русском языке.

Эксперты не поддержали обвинения со стороны Венгрии.

Вместе с тем Венецианская комиссия рекомендовала Украине "продлить" переходный период для имплементации языковой статьи.

Украинская правда

Темы: образованиеязыкзаконодательствоВенгрия
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