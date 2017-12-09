Бывшая грузинская партия Саакашвили требует его освобождения

Бывшая партия экс-президента Грузии Михеила Саакашвили начинает сбор подписей под требованием к властям Украины и Грузии о прекращении политического преследования лидера "Руха новых сил".

Об этом сообщил лидеры сегодня оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" на брифинге в субботу вечером после заседания политического совета, передает "Интерфакс-Украина".

В обращении, которое зачитали лидеры политсилы, говорится, что они призывают грузинские власти прекратить политическое преследование Саакашвили.

"В противном случае власти получат гражданский протест в масштабах всей страны", - отмечается в обращении.

Также в ЕНД считают, что задержание Саакашвили в Киеве является "политическим преследованием и не соответствует демократии".

"Осуществленные в отношении Михеила Саакашвили действия от лишения его гражданства до задержания направлены на его нейтрализацию, как политического оппонента, что не имеет никакого отношения к правосудию", - считают в партии.

Кроме того в партии подчеркивают, что требуют от властей Украины немедленного освобождения Саакашвили.

Как известно, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили задержали вечером 8 декабря в квартире бывшего главы ГУНП Луганской области Юрия Покиньбороды.

Участие в задержании лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили принимали первый замглавы Нацполиции, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин и замначальника Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик.

Саакашвили находится в изоляторе временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.

В ГПУ заявили, что следственные действия с задержанным происходили в присутствии его адвокатов. Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для Саакашвили в виде домашнего ареста.

В связи с арестом Саакшвили объявил бессрочную голодовку.

Как сообщил адвокат политика, суд по избранию меры пресечения Саакашвили может состояться в понедельник, 11 декабря. В этот день истекают 72 часа, когда в соответсвии с нормами КПК ему могут избрать меру пресечения.

Кроме того, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала президента Петра Порошенко немедленно освободить Михеила Саакашвили.