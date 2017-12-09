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В лагерь “Артек” привезли из РФ “официального” Деда Мороза

Суббота, 9 декабря 2017, 22:56

В детский лагерь "Артек" привезли "официального Деда Мороза" России, который, по легенде, живет в российском Великом Устюге.

Об этом сообщает пресс-служба крымского лагеря, передают "Крым. Реалии".

"Глядя в ваши глаза, вижу огоньки добра и надежды. И я очень хочу, чтобы свет вашей доброй мечты и надежды, которые живут в ваших сердцах, обязательно исполнились. А я всегда буду помогать вам своей волшебной властью", - цитирует пресс-служба слова "официального" Деда Мороза.

В сообщении также говорится, что он поздравил детей с Новым годом и рассказал, что откроет на территории лагеря резиденцию своего помощника.

Как известно, подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря "Артек" в марте 2015 года.

Темы: Крым
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