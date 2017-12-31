Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Великобритания планирует создать национальную криптовалюту

Воскресенье, 31 декабря 2017, 23:45

Центральный Банк Великобритании в 2018 году может разрешить создание и введение в обращение национальной криптовалюты.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя регулятора.

Отмечается, что в 2015 году Банк Англии создал специальный отдел, специалисты которого изучают возможность создания криптовалюты.

Как пишет The Telegraph, она должна быть привязана к национальной валюте Великобритании - фунту стерлингов.

Прогнозируется, что национальная криптовалюта, в случае введения в оборот, позволит британским подданным отказаться от обычных банков и хранить свои деньги в цифровой форме.

Как известно, в Беларуси создали собственную криптовалюта.

Как сообщалось, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании венесуэльской криптовалюты Petro.

Темы: Великобританиявалюта
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Великобритания
Британия надеются, что Эрдоган поможет вернуть Россию к "зерновой сделке"
Сын конструктора российских боевых дронов работает в ООН, а жена - живет в Британии - СМИ
МОК запретил Лондону проводить отбор на Олимпиаду-2024 из-за россиян и белорусов
Последние новости
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
17:35
Дипломирование моряков: в Минвосстановления отчитались за год со старта реформы
17:30
Юсов: После сбития самолета А50 в России ищут козла отпущения
17:18
На Багамах акула напала на 10-летнего мальчика
Все новости...
Реклама: