Полторак подвел итоги 2017 года для армии

Министр обороны Степан Полторак отметил, что Вооруженные силы Украины в прошлом году улучшили свое тактическое положение в зоне АТО.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Наше войско значительно улучшило свое тактическое положение. Мы научились генерировать и выполнять стратегические вещи. Успешно реализовано главные задачи, поставленные в Стратегическом оборонном бюллетене на 2017 год. Украина имеет контрактную армию, которая ежегодно получает лучшее финансирование, материально-техническое обеспечение и высокие социальные стандарты", - подчеркнул министр обороны.

"Мы научились рационально использовать ресурсы, которые предоставляет государство. Оборонная реформа свидетельствует не только о здоровых амбициях, но и о способности отвечать на вызовы и выполнять планы длительного действия", - добавил он.

Как известно, ранее Полторак анонсировал строительство завода по производству боеприпасов.

Украинская правда