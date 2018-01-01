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Мотузяник уточнил, где получил ранение украинский военный

Понедельник, 1 января 2018, 13:48

В результате обстрела боевиков за прошедшие сутки один украинский военный получил ранение вблизи Верхнеторецкого Донецкой области.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает "Украинский кризисный медиа-центр".

Вчера в зоне АТО незаконные вооруженные формирования совершили в общей сложности 7 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Украинские военные огонь в ответ не открывали. Ранения получил один украинский военный вблизи Верхнеторецкого.

 

Как сообщалось, 31 декабря боевики 7 раз нарушили перемирие - 1 украинский военнослужащий получил ранение.

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