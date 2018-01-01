В МВД отрапортовали, что Новый год Украина встретила без инцидентов

В Украине праздничные мероприятия по случаю Нового года прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.

Об этом 1 января заявил первый замглавы МВД Сергей Яровой.

Он отметил, что во всех регионах состоялось более 752 массовых мероприятий, участие в которых принимали более 1,35 млн. граждан.

По его словам, публичную безопасность и правопорядок во время праздничных мероприятий обеспечивали около 12 тыс. правоохранителей, из которых 9600 - работники полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Нацгвардии.

"Мероприятия прошли без происшествий ... Правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий", - отметил Яровой.

Он напомнил, что 1 января по всей территории Украины пройдут массовые мероприятия по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры: в 20 регионах запланировано проведение 54 массовых мероприятий с участием более 8400 человек.

Безопасность во время проведения шествия будут обеспечивать 1,2 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Нацгвардии.

Украинская правда