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Япония упростила визовый режим для Украины

Понедельник, 1 января 2018, 16:21
Япония упростила визовый режим для Украины

С 1 января 2018 года Япония упрощает визовый режим для граждан Украины.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Шигеки Суми в приветственном слове по случаю завершения года Японии в Украине.

"Благодаря реализации года Японии был открыт офис JICA в Украине (Японского агентства международного сотрудничества "Джайка" - ред.), а также с 1 января 2018-го будет упрощен визовый режим для граждан Украины", - отметил он.

Как известно, об упрощении визового режима в посольстве Японии заявляли еще в начале ноября.

Тогда отмечалось, что круг заявителей, имеющих право на многоразовые визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями и культурных и научных деятелей, будет расширен, а также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум.

Также будут введены многократные визы со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе c целью туризма. 

Украинская правда

Темы: Япониявизы
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