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В 2018-м прогнозируют рост продаж легковых авто до 69 млн единиц

Понедельник, 1 января 2018, 16:53

Продажи легковых авто ожидает медленный рост и в 2018 году их уровень достигнет рекордных 69 млн единиц.

Об этом говорится в материале британского еженедельника The Economist, пишет "Тиждень". 

При этом годовая динамика замедлится до менее чем 3%.

По данным издания, причинами этого является "вялая экспансия в Европе и повышение процентных ставок в США".

"Хуже всего авто будут продаваться в Сингапуре: там изменения в системе возмещений (чтобы уменьшить вредные выбросы в воздух) приведут к падению регистрации новых авто на 34%. Подъем будет наблюдаться в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Продажи в Венесуэле упадут на 20% - до менее чем 1% пикового показателя", - пишет The Economist.

Темы: автоэкономика
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