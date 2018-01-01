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Штаб АТО: Полного прекращения огня до сих пор нет

Понедельник, 1 января 2018, 17:41

В течение 1 января в зоне проведения АТО боевики провели два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО вечером в понедельник.

По данным штаба, обстрелы ведутся с применением запрещенных образцов вооружения.

В частности, на донецком направлении в новогоднюю ночь боевики более часа вели огонь по позициям ВСУ из 82-мм минометов, гранатометов различных видов и стрелкового оружия.

На Приазовье противник обстрелял из миномета калибра 120-мм и пехотного вооружения укрепления сил АТО возле Павлополя. 

"На других участках линии разграничения нарушений перемирия не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассМинские соглашения
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