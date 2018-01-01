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В Украине начали действовать льготы на ввоз электромобилей

Понедельник, 1 января 2018, 17:59
В Украине начали действовать льготы на ввоз электромобилей

С 1 января 2018 года в Украине начали действовать льготы на ввоз электромобилей. 

Льготы вводятся согласно закону №2245-VIII - изменениям в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины, который был онародован в газете Верховной Рады "Голос Украины" 30 декабря, пишет УНИАН

Согласно документу, с 1 января временно, до 31 декабря 2018 года, транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями, можно ввозить в Украину без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза. 

Ранее ввоз электромобилей облагался НДС в размере 16,8% и взимался акцизный сбор в размере 109 евро.

В 2017 году Украина заняла пятое место в международном рейтинге по темпам роста электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония.

"Украинская правда" в Threads

Темы: автоналогильготы
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