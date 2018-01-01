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Омелян рассказал про 47 миллиардов на дороги в 2018-м

Понедельник, 1 января 2018, 19:24
Омелян рассказал про 47 миллиардов на дороги в 2018-м

С 1 января начинает работу Дорожный фонд, благодаря чему автодорожная отрасль получит государственное финансирование в сумме 33 миллиарда гривен.

Об этом 1 января сообщил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.

"Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году - это почти 33 млрд грн, плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей - более 14 млрд грн", - сообщил он.

Кроме того, с 1 января "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тыс. километров автодорог.

"Остальные 120 тыс. км будут переданы на областной уровень с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений. Теперь каждый имеет право и должен требовать от местных властей качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", - добавил глава МИУ.

Также Омелян напомнил, что с 1 января предельная скорость в населенных пунктах ограничивается 50 км/ч, и повышаются штрафы за превышение скорости.

"За управление автомобилем без прав штраф возрастает в 20 раз - до 10 200 грн, а за повторное такое нарушение - до 40 800 грн. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года - 40 800 гривен", - напомнил министр.

Глава МИУ также наспомнил о льготах на ввоз электрокаров.

"С 1 января электрокары в Украине станут одними из самых дешевых в Европе. Больше НДС и акциз платить не нужно", - отметил он.

Украинская правда 

Темы: МининфраструктурыОмеляндорогиавто
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