В Славянске и Авдеевке тоже устроили "Марши Бандеры"

В Славянске и Авдеевке 1 января состоялись "Марши Бандеры", организованные националистическими организациями к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

Как сообщают "Новости Донбасса", в Славянске провели факельное шествие, участие в котором приняли около 200 человек.

Мероприятие охраняли более сотни правоохранителей, силовики с собаками сопровождали колонну по всему маршруту движения.

Полицейские патрулировали район центральной больницы, где во время прошлогоднего марша неизвестные бросили взрывпакет, в результате чего повредили стекла в здании по улице Шевченко.

Участники шествия потушили факелы на конечной точке марша возле памятника Тарасу Шевченко. Там состоялся митинг, в ходе которого глава организации ВО "Свобода" Сергей Лилеев обвинил в прошлогоднем взрыве мэра города Вадима Ляха.

"Не исключено, что нынешний мэр выступил заказчиком или исполнителем", - заявил он.

Ранее Славянский горсовет просил Донецкий окружной админсуд запретить использование факелов и огнеопасных предметов во время проведения факельного шествия в городе.

В своем обращении депутаты ссылались на запрет использования факелов во время акций в соответствии с приказом МЧС Украины от 30.12.2014 года. В удовлетворении иска было отказано.

Фото - "День"

В Авдеевке факельное шествие организовали "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус", пишет местный сайт avdeevka.city. Марш прошел по Центральному проспекту, акция состоялась под наблюдением правоохранителей, отмечает издание.

Как известно, 1 января в Киеве прошло "Факельное шествие" в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры, которое завершилось на Майдане Независимости импровизированным митингом.