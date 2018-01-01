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В Испании подвели итоги каталонского кризиса: убытки - миллиард евро

Понедельник, 1 января 2018, 22:08

Референдум о независимости Каталонии и последовавший за ним кризис обошелся правительству Испании в 1 миллиард евро.

Об этом в комментарии испанскому радио SER заявил министр экономики Испании Луис де Гиндос, пишет Anadolu.

По его словам, если раньше рост экономики Каталонии составлял 0,9%, то есть 1/5 часть ВВП Испании, то в связи с кризисом этот показатель сократился до 0,4%. 

Министр отметил также, что ситуация в регионе вызвала "беспокойство и неуверенность у населения". 

Ранее АР сообщала, что за октябрь Каталония из-за напряженной ситуации вокруг референдума о независимости потеряла почти 15 тыс. рабочих мест.

Как известно, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 Конституции Испании, которая приостанавливает самоуправления в Каталонии.

В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сорайю Саенц де Сантамария назначили временной главой женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.

Позже Карлес Пучдемон поехал в Бельгию, где он заявил, что не будет просить политическое убежище в Бельгии, однако в Испанию не вернется.

В тот же день Генпрокуратура подала иски против бывшего руководства Каталонии по обвинению в мятеже.

21 декабря состоялись досрочные выборы в региональный парламент Каталонии. Партии, поддерживающие независимость автономии, сохранили абсолютное большинство.

Пучдемон назвал результаты выборов победой Каталонской республики над монархией.

Премьер-министр Испании заявил, что намерен созвать на 17 января первое заседание новоизбранного парламента Каталонии.

30 декабря экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон потребовал, чтобы Мадрид восстановил его правительство, которое было отстранено после незаконного референдума о независимости.

Темы: ИспанияКаталония кризис
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