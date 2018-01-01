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Италия в ОБСЕ призвала к выполнению Минских соглашений

Понедельник, 1 января 2018, 22:35

Италия, которая 1 января начала председательствовать в ОБСЕ, призвала все стороны конфликта в Донбассе к исполнению "Минских соглашений".

Об этом заявил глава МИД Италии Анжелино Альфано, сообщается на сайте организации.

Альфано подчеркнул, что Италия "и в дальнейшем будет поддерживать все усилия ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта".

"Кризис в Украине и около нее поставил под сомнение те принципы, на которых основана ОБСЕ. Италия продолжит поддерживать все усилия ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта и настоятельно призывает стороны к исполнению "Минских соглашений" в полной мере", - заявил Альфано.

По его словам, основными приоритетами Италии на период председательствования в ОБСЕ будут укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит "дух Хельсинки" и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества.

Также Италия намерена усилить работу ОБСЕ в направлении других затяжных конфликтов, в частности Женевских международных обсуждений последствий конфликта 2008 года в Грузии, переговоры в формате "5+2" по урегулированию Приднестровского конфликта, работа Минской группы и урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта.

Украинская правда 

Темы: ДонбассОБСЕМинские соглашенияИталия
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