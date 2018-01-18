ФСБ заявляет о задержании украинца за "надругательство над флагом РФ"

Российское ФСБ сообщило о задержании в аннексированном Крыму гражданина Украины, который обвиняется в надругательстве над государственным гербом и флагом России.

Об этом передает в четверг РИА Новости.

Отмечается, что украинца, находившегося в федеральном розыске, задержали на автомобильном пункте пропуска "Армянск" в конце декабря.

"При проверке документов выяснилось, что с середины октября 35-летнего гражданина Украины разыскивает крымское управление ФСИН", – идет речь в сообщении.

Мужчине вменяется в вину надругательство над государственным гербом и флагом Российской Федерации, ему грозит лишение свободы на срок до года.

Согласно ФСБ, задержанного передали инициаторам розыска.