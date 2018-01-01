В Польше опубликовали данные педофилов, чтобы все знали, кто они

В Польше с 1 января официально открыт реестр 768 опасных сексуальных преступников.

Об этом сообщает министерство юстиции Польши.

"Право на охрану наших детей выше анонимности преступников", - подчеркнул министр юстиции Польши Збигнев Зёбро.

"Государство несет ответственность за защиту ребенка, а не педофила. Преступник, который обижает детей, должен нести очень суровые последствия. Не только многолетним приговором, но и потерей анонимности", - заявил министр.

"После выхода из тюрьмы преступник должен быть под постоянным контролем, чтобы все знали, что он является их соседом", - подчеркнул Зёбро.

Он добавил, что такая практика есть во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах, и является эффективным способом предотвратить жертвы, поскольку она позволяет контролировать таких преступников.

Всего в польском открытом реестре опубликованы данные 768 преступников. в нем оказались имена, фотографии и адреса проживания лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.

Кроме открытой части реестра, есть еще закрытая, в которой есть подробные данные о 2614 лицах. Кроме преступников из общего реестра, в нем оказались данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, но в отношении которых суды не приняли решение о публикации данных о них в открытый доступ.