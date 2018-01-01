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В полиции не подтверждают и не опровергают задержание жениха Ноздровской

Понедельник, 1 января 2018, 23:41

Жениха убитой под Киевом юристки Ирины Ноздровской могли задержать по этому делу для проведения следственных действий.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии Громадському.

"Сейчас работают и следователи, и оперативники. Мы стараемся раскрыть преступление. Я допускаю, что его могли задержать для проведения следственных действий", - сказал Жукович. Больше деталей он не раскрыл.

До этого у Facebook появились сообщения о задержании полицией жениха погибшей и подготовку обыска в квартире, где проживают его родители.

"Только звонили родители жениха Ирина Ноздровська. По их словам жениха задержали в полиции Вышгорода на допрос, забрали автомобиль. Планируется обыск в квартире на Левом берегу в Киеве", - написала журналистка Алина Боднар.

В то же время, отец жениха Ноздровской подтвердил, что его сына Виталия Сергеева задержали.

По его словам, 1 января они с сыном и женой приехали в села Демидовка Вышгородского района к родителям Ирины.

"Около 15-ти Виталия забрали работники полиции в райотдел Вышгородской полиции", - сказал он.

Ранее 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области было выявлено тело женщины. Полиция предполагает, что это недавно исчезнувший юрист Ирина Ноздровская.

30 декабря Вышгородское управления полиции объявило Ноздровскую в розыск. В сообщении отмечалось, что она исчезла около 16:00 29 декабря.

Дочь Ноздровской сообщала об исчезновении матери. По ее словам, Ирина исчезла 29 декабря, поехав на работу, с которой не вернулась. Последний раз на связь она выходила около 17:00, после чего ее телефон был отключен.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры - Светланы Сапатинской, которую в с.Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Светлана получила тяжелые травмы и скончалась, а ее 4-летний сын Матвей стал полусиротой.

Ранее Россошанский уже фигурировал в делах о краже авто и ограбления, лечился от алкогольно-наркотической зависимости, но ни разу не был привлечен к наказанию.

После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. Анализ его крови взяли через 8 часов после аварии, а результатов не было в течение 5 суток. Суд не принял во внимание факт наркотического опьянения Россошанского во время ДТП. 

Доказательства по делу в защиту сестры собирала сама Ноздровская. При этом со стороны Россошанского ей угрожали, запугивали, ее дочь избили, добиваясь от Ноздровской заявления о том, что она не имеет к виновнику ДТП претензий. Такой документ подписал муж погибшей Светланы.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Темы: полицияКиевская область
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