Тука рассказал о нуждах освобожденных из плена украинцев
Освобожденные из плена боевиков украинцы обеспечены всем необходимым в больнице, а те, кто родом с оккупированных территорий, нуждаются в жилье и работе.
Об этом написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в Facebook.
Он посетил "Феофанию", где находятся освобожденные из плена. Освобожденные говорят, что у них все есть благодаря волонтерам.
"Для тех, чей дом остался на неконтролируемой (Украиной) территории, среди проблем на первом месте – жилье, на втором – работа. Будем помогать", – написал Тука.
Он также отметил: "Сотрудничаем со спецслужбами относительно всесторонней проверки всех прибывших. Без обид".
Как известно, 27 декабря 2017 года в результате частичного пропорционального обмена украинская сторона передала боевикам Донбасса 233 человек, а забрала 73 человек.