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Кабмин уволил переводчика Гройсмана, не дождавшись решения суда

Вторник, 2 января 2018, 15:21

Кабинет министров уволил заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, который подозревается в работе на российские спецслужбы.

Об этом пишут "Украинские новости", ссылаясь на информацию, полученную в секретариате правительства.

"Ежов Станислав Станиславович уволен от 21.12.2017 с должности заместителя руководителя протокола премьер-министра в соответствии с приказом государственного секретаря Кабинета министров Владимира Бондаренко", - сказано в письме из Кабмина.

Представление на увольнение было внесено руководителем аппарата премьера.

Как известно, 20 декабря Служба безопасности Украины задержала на рабочем месте чиновника секретариата Кабмина, который передавал российским кураторам информацию о деятельности украинского правительства.

СМИ выяснили, что речь идет о Станиславе Ежове - заместителе руководителя протокола премьер-министра.

СБУ несколько месяцев "вела" его с согласия премьер-министра Владимира Гройсмана для документирования контактов Ежова с российскими спецслужбами.

По данным СБУ, задержанный информировал спецслужбы России о зарубежных поездках и переговорах премьер-министра Владимира Гройсмана.

Шевченковский суд избрал Станиславу Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Сам он вину не признает.

Все подробности о задержании, и о самом Ежова читайте в статье: Шпион, выйди вон. Все о скандале с переводчиком Гройсмана.

Темы: ГройсманКабинет министровшпионажувольнение
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