Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Директору НИИ, задержанному за взятку, избрали арест или 3 миллиона залога

Вторник, 2 января 2018, 16:26

Суд избрал меру пресечения директору научно-исследовательского института агроэкологии и природопользования Оресту Фурдычко, который подозревается в вымогательстве 500 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По ее данным, 31 декабря детективы НАБУ задержали подозреваемого и его сообщника сразу после получения части взятки в размере 300 тысяч долларов.

По данным следствия, всего они требовали 500 тысяч для якобы передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины. Сумма предусматривалась за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между институтом и предприятием.

31 декабря задержанным сообщено о подозрении, а 1 января следственный судья избрал директору меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой залога в 3 млн гривен, а его соучастнику - тот же срок содержания под стражей с альтернативой залога в 1 млн гривен.

Как известно, 30 декабря детективы НАБУ задержали по подозрению в вымогательстве взятки директора Института агроэкологии и природопользования Национальной аграрной академии наук Украины Ореста Фурдычка.

65-летний Орест Фурдычко с начала 90-х возглавлял лесную отрасль Львовщины и именно с его именем пресса связывала масштабные злоупотребления в этой области.

В 1990-1997 гг. был депутатом Львовского облсовета, в 1997-1998 гг. - был председателем Львовского облсовета. В 1998-2002 годах был народным депутатом Украины, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства Украины и в министерстве охраны окружающей среды. В мае 2017 года президент наградил его орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Украинская правда
Темы: НАБУвзяткасудкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
НАБУ
НАБУ и САП завершили следствие в отношении подозреваемого в госизмене Деркача
Дело VAB банка: НАБУ завершило расследование в отношении Бахматюка и его сестры
"Дело "Золотого мандарина": НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Логвинского
Последние новости
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
Все новости...
Реклама: