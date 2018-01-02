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Из-за пьяного ДТП в Ровно повреждения у 25 автомобилей и 3 человек

Вторник, 2 января 2018, 17:11
Из-за пьяного ДТП в Ровно повреждения у 25 автомобилей и 3 человек

В Ровно автомобиль Mercedes протаранил бетонный забор и "прошелся" по припаркованным за ним пяти машинам, обломки забора повредили еще 20 авто.

Об этом сообщает управление полиции Ровенской области.

ДТП произошло во вторник, 2 января, около трех часов ночи на улице Евгения Коновальца в областном центре.

Полицейские на месте происшествия выяснили, что 26-летний житель за рулем Mercedes S 500 превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бетонный забор, сломав около 15 метров ограждения.

В результате столкновения были повреждены пять автомобилей, которые стояли вдоль забора. Кроме того, обломки ограждения повредили еще 20 припаркованных неподалеку транспортных средств.

В результате ДТП водитель получил открытую черепно-мозговую травму. Его без сознания госпитализировали в реанимационное отделение центральной городской больницы. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В салоне иномарки находились еще трое пассажиров: у 39-летнего жителя Ровно диагностировали перелом плеча, у 40-летнего жителя областного центра - легкие телесные повреждения. Еще один не пострадал.

По словам врачей, все пострадавшие имели запах алкоголя.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения полицейские начали досудебное расследование.

 
 
 
 

Украинская правда
Темы: ДТПРовно
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