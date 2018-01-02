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Россия разрабатывает криптовалюта для избежания санкций - FT

Вторник, 2 января 2018, 20:08
Россия разрабатывает криптовалюта для избежания санкций - FT
ТАСС

Российские чиновники разрабатывают криптовалюту, чтобы избежать международных финансовых санкций.

Об этом сообщает Financial Times, передает The Hill.

Издание отмечает, что президент России Владимир Путин поручил государственным учреждениям работать над "крипторублем".

Криптовалюта станет еще одним способом для проведения финансовых операций в рублях и избежания санкций, которые ограничивают возможности финансирования страны.

FT подчеркивает, что в России еще далеко от выпуска "крипторубля". Однако он поможет противостоять попыткам США препятствовать российской экономике.

Как известно, Соединенные Штаты запретили десяткам российских государственным чиновникам, агентствам, компаниям и союзникам Путина пользоваться своей государственной финансовой системой и проводить операции с долларами. Санкции внедрили после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Издание отмечает, что работа над созданием собственной криптовалюты в России происходит на фоне того, как в США американские регуляторы и законодатели пытаются понять финансовую технологию цифровых валют, которая сейчас переживает свой активный рост.

Регуляторы предупредили инвесторов, что цифровые валюты подлежат федеральному финансовому регулированию и призвали относиться к ним с осторожностью.

Мария Думанская, УП

Темы: РосcияденьгисанкцииСША
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