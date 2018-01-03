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ОБСЕ за выходные зафиксировала 361 взрыв на Донбассе

Среда, 3 января 2018, 00:24
ОБСЕ за выходные зафиксировала 361 взрыв на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 361 взрыв в зоне АТО за период с 19:30 29 декабря по 19:30 1 января.

Об этом говорится в отчете организации от 2 января.

"В период с вечера 29 до вечера 30 декабря СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, в том числе почти 180 взрывов, если сравнивать с предыдущими сутками, когда было зафиксировано 36 взрывов", - отметили в ОБСЕ.

"С вечера 30 до вечера 31 декабря Миссией было зафиксировано уменьшение количества таких нарушений, в том числе примерно 90 взрывов, а с вечера 31 декабря до вечера 1 января - увеличение их количества, если сравнивать с предыдущими сутками, при этом число зафиксированных взрывов почти не изменилось (84)", - говорится в отчете.

"В период с вечера 29 до вечера 30 декабря в Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе один взрыв, если сравнивать с предыдущими сутками, когда не было зафиксировано ни одного взрыва", - сообщили наблюдатели.

"С вечера 30 до вечера 31 декабря Миссией было зафиксировано дальнейшее уменьшение количества таких нарушений, однако количество взрывов увеличилось до 4. В период с вечера 31 декабря до вечера 1 января СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав одновременно уменьшение количества взрывов (2), если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в отчете.

"СММ зафиксировала боевые бронированные машины, зенитную установку и другие признаки наличия техники военного типа в зоне безопасности. 30 декабря в подконтрольных правительству районах наблюдатели видели бронированный тягач (БТС-5Б) на прицепе-платформе, который двигался в северном направлении возле пгт Мирная Долина , а 1 января - бронетранспортер (типа БТР), который стоял между домами на северо-западной окраине с. Победа", - также отметили в ОБСЕ.

Темы: ОБСЕДонбасс
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