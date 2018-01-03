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Египет на 3 месяца продлил чрезвычайное положение

Среда, 3 января 2018, 00:56

Министерство внутренних дел Египта объявило о продлении чрезвычайного положения в стране, начиная с 13 января 2018 года.

Об этом сообщает информационное агентство MENA.

"Чрезвычайное положение будет продолжено с целью принятия мер, необходимых для противостояния опасностям и финансированию терроризма, обеспечения безопасности во всех частях страны", - говорится в сообщении.

Соответствующий указ во вторник, 2 января, подписал президент страны Абдель Фаттах аль-Сиси.

Чрезвычайное положение, которое действует в Египте, впервые ввели в апреле прошлого года и продолжили в июле и октябре.

Как известно, в ноябре 2017 года министерство внутренних дел Египта объявило наивысший уровень готовности силовиков после теракта на Синайском полуострове.

В результате взрыва погибли по меньшей мере 305 человек.

Темы: Египет
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