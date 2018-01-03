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6 стран официально стали непостоянными членами Совбеза ООН

Среда, 3 января 2018, 01:49

Польша, Нидерланды, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея 2 января официально стали непостоянными членами Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Эти страны выбрала Генеральная ассамблея.

Отмечается, что Нидерланды будут членом Совбеза на протяжении года, потому что они разделяют срок полномочий с Италией, которая работала в организации в 2017 году.

Все остальные страны стали членами Совета безопасности на два года.

В состав Совета безопасности ООН входят 15 членов. Из них  пять постоянных: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Они имеют право вето. Непостоянными членами в Совете безопасности сейчас являются Казахстан, Швеция, Боливия и Эфиопия.

31 декабря 2017 года подошел к концу срок полномочий Украины, Египта, Японии, Сенегала, Италии и Уругвая.

Как известно, ранее генсек ООН Антониу Ґутерриш призвал мировых лидеров объединиться для преодоления раскола.

Темы: ООН
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