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В Турции присоединились к сбору средств для оплаты штрафов активистам в Крыму

Среда, 3 января 2018, 03:40

Крымские татары, проживающие в Турции, поддержали акцию по сбору денег для оплаты административных штрафов в рамках "Крымского марафона".

Об этом в Facebook сообщает общественное объединение "Крымская солидарность".

В частности, средства для оплаты штрафов крымскотатарским активистам собирали в турецком городе Гебзе.

Как известно, 23 декабря 2017 года крымскотатарские активисты из общественного объединения "Крымская солидарность" объявили о начале сбора денег для оплаты административных штрафов в рамках нового "Крымского марафона".

Как сообщалось, крымские татары вышли на одиночные пикеты по всему Крыму 14 октября 2017 года.

В руках они держали плакаты: "Мой народ не террорист", "Обвинения в терроризме и экстремизме – это геноцид крымских татар" и другие.

18 декабря 2017 года в оккупированном Россией Крыму прошли одновременно более 70 административных судов над крымскими татарами по делу о пикетах 14 октября.

В Белогорске оштрафовали на 10 тысяч рублей Садри Муратова, такой же штраф назначили в подконтрольном Кремлю Советском райсуде Асану Сейдхалилову, Эльдару Алиеву, Мустафе Расилову. В Киевском райсуде Симферополя штраф в 10 тыс. рублей присудили Валерию Григорю.

Темы: Крымкрымские татарыРосcияТурция
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