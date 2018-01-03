Марчук сказал, когда может закончиться война на Донбассе

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук считает, что угрозы большой войны на Донбассе нет, и она может закончится раньше, чем через 25 лет.

Об этом он сказал в эфире 5 канала, комментируя предоставление США Украине летального оружия, передает Лига.

"На мой взгляд, никакой угрозы большой войны нет. Понятно, что Россия использовала, и будет использовать любой способ (манипуляции, - ред.) Что такое Javelin (противотанковый ракетный комплекс, - ред.) - это очень эффективное оружие", - отметил Марчук.

По его словам, гибридная война в Донбассе закончится раньше, чем в течение 25 лет, имея в виду конфликт в Нагорном Карабахе.

"Я думаю, что может быть ситуация урегулирована в Донбассе и значительно раньше. Не просто очень. Да, мировая практика знает, Нагорный Карабах (25 лет, - ред.), Северная Ирландия за 20 лет, Колумбия за 50 лет, Палестина…Но там другие составляющие. Немного в Северной Ирландии (конфликт, - ред.) похож на наш. Но в том конфликте нет ядерного игрока, который является иностранным государством", - сказал Марчук.

Марчук предположил, что ситуация может развиваться и в невыгодном свете для Украины.

"Потому, что Россия опередила Запад, не говоря уже об Украине, разорвав несколько больших важных мировых соглашений, которые обеспечивали баланс и стабильность. Вышла из договора о вооруженных силах в Европе, наплевала на Будапештский меморандум", - объяснил он.