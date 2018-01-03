Полиция взялась за ДТП, которое совершил нетрезвый судья

Полиция начала расследование дорожно-транспортного происшествия, участником которого стал судья Киево-Святошинского суда Дмитрий Усатов, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила сотрудник отдела коммуникации полиции Киева Ирина Левченко на странице Facebook полиции Киева.

"Следственным управлением киевской полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - отметила она.

"Правоохранители установят механизм ДТП после проведения судебных экспертиз и других следственных действий", - добавила она.

Левченко также сообщила, что в результате аварии, которая произошла вечером 2 января, на улице Обороны Киева, патрульные полиции и следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в г. Киеве установили, что произошло столкновение автомобилей "Ford Mustang", который двигался в направлении автодороги "Киев-Чоп", и "Renault Duster", который ехал в направлении села Белогородка.

В результате аварии обе машины оказались в кювете.

Оба водителя получили телесные повреждения, на месте происшествия им оказывали помощь бригады "скорой", а затем их доставили в больницу.

В результате ДТП 39-летний житель Киевской области - водитель "Renault Duster" - госпитализирован с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на перелом шейного позвоночника, а 48-летний киевлянин - водитель "Ford Mustang" - доставлен с закрытой черепно-мозговой травмой.

"Спецприбор Драгер при прохождении освидетельствования показал у жителя столицы 1,52 промилле. К медицинскому учреждению, где находится мужчина, вызвали бригаду специалистов для проведения анализа на содержание алкоголя", - отметила Левченко.

Ранее сообщалось, что за рулем Ford был судья - Усатов Дмитрий Дмитриевич.