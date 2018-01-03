Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили просит координировать акции, чтобы не было "михомайданов"

Среда, 3 января 2018, 13:24

Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили призывает все оппозиционные силы в Украине к координации планируемых массовых акций и других действий.

Об этом он заявил журналистам после окончания заседания апелляционного суда в Киеве в среду, передает Інтерфакс-Україна.

"Я хочу призвать все настоящие оппозиционные силы Украины независимо от их мнения друг о друге сесть и вместе определиться с датами предстоящих акций и других дальнейших действий", - сказал он.

Саакашвили отметил, что такая координация действий необходима для большей эффективности проведенных акций.

"Я хочу, чтобы не было односторонних действий и инициатив. Чтобы не было попыток назвать это "Михомайданом", "акциями Саакашвили" или "акциями в поддержку Саакашвили", - подчеркнул он.

Темы: Саакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ГУР прокомментировали атаку на нефтебазу в Санкт-Петербурге: Это новое качество "хлопка"

Сквер Коцюбайло и ул. Монастырского: в Киеве переименовали 40 объектов

Европарламент: Венгерское правительство угрожает ценностям ЕС и подрывает его институты

Данилов: Никакой оппозиции в Украине не существует

Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
18:56
Роман Гринкевич объявлен в розыск, его подозревают по делу о закупках Минобороны
18:31
На Ровенщине экс-директора больницы подозревают в назначении лишних "ковидных" доплат
18:28
НАПК составило протокол за админнарушение на и.о. главы КСУ Головатого
18:12
У Орбана не исключают, что есть возможности для улучшения отношений с Украиной
18:07
Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: в ОП назвали города
17:59
фотоНа Марсе толщина водяного льда достигает более 3 км - ученые
17:56
видеоОккупанты заявили, что часть Крыма без света из-за аварии на Балаклавской ТЭС
17:43
Оружие для Украины: сколько своих запасов передали страны НАТО и что осталось
17:40
фотоПервой в мире клонированной обезьяне исполнилось два года
17:37
НАТО проведет масштабные учения с имитацией нападения России
Все новости...
Реклама: