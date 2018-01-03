"Разоблачительницу" НАПК тянут в суд

Голосеевский райсуд открыл производство по иску НАПК против Анны Соломатиной, которая ранее обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок е-деклараций.

Согласно информации, обнародованной на сайте суда, судебное разбирательство начнется 12 апреля 2018 в 16 часов.

НАПК еще 21 ноября подало иск о защите деловой репутации. Но назначение заседание состоялось только 30 декабря 2017.

Дело будет рассматривать судья Александра Колдина.

Как известно, руководитель департамента финансового контроля НАПК Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций и злоупотреблении положением.



Также она заявила, что "куратор НАПК" в Администрации президента пытался установить контроль над решениями агентства, а когда Соломатина отказалась, Корчак фактически подчинила ее департамент лояльной к себе человеку. Из-за этого Соломатина написала заявление на увольнение.

В АП отрицают информацию, публично озвученную и переданную в антикоррупционные органы Соломатиной.

Вместе с тем, согласно справке по результатам проверки, которая есть в распоряжении УП, НАПК действительно избегало проверок деклараций высших должностных лиц государства.